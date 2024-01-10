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ЕС пообещал предоставить финансирование Украине не позже марта, - Euractiv

Фото: ЕС пообещал предоставить финансирование Украине не позже марта (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз может выделить финансирование для помощи Украине не позже марта 2024 года. Европейские страны пытаются также сократить дефицит финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Отмечается, что 1 февраля лидеры ЕС проведут саммит, чтобы еще раз согласовать бюджет и принять пакет помощи Украине на четыре года в размере 50 млрд евро.

Издание отмечает, что в случае повторной блокировки решения Венгрией официальные лица ЕС разработали запасной план стоимостью до 20 млрд евро, используя структуру долга, которая обходит стороной возражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Кроме того, по данным Euractiv, у ЕС есть несколько резервных вариантов, чтобы обеспечить финансирование помощи для Украины в этом году. Источники издания сообщают, что финансирование будет предоставлено не позже марта.

"Независимо от окончательных модальностей, ЕС пообещал Киеву предоставить финансирование не позже марта", = говорится в материале.

Что этому предшествовало

Ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Лидеры стран ЕС рассматривали эту инициативу на саммите 14-15 декабря. Но Венгрия ветировала решение.

Вопрос помощи Украине будет рассматриваться на отдельном саммите ЕС в начале февраля. Страны-члены Европейского Союза также рассматривают возможность лишить Венгрии права голоса, чтобы одобрить финансирование.

Премьер Венгрии Виктор Орбан признал, что страны ЕС могут выделить Украине 50 млрд евро и без Венгрии.

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