ЕС пообещал европейским производителям защиту от новых американских пошлин

Пошлины на определенные товары импорта из США повышаются с июля

Президент Европарламента Антонио Таяни пообещал европейским производителям защиту от новых американских пошлин. Об этом он написал в Twitter.

"Европа реагирует на американские мероприятия по стали/алюминия, как это было обещано. Пошлины на определенные товары импорта из США повышаются с июля. Мы не хотим торговой войны, но мы будем защищать европейских рабочих, промышленность и потребителей", - написал Таяни.

Europe is responding to US steel/aluminium measures, as promised. Duties increasing on certain US imports from July. We do not want a trade war, but we will defend European workers, industry and consumers. — Antonio Tajani (@EP_President) June 6, 2018

Напомним, что сегодня, 6 июня 2018 года, Европейский Союз с июля обложит пошлинами американские товары в ответ на введении президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом повышенные пошлины на импортируемые из Европы сталь и алюминий.

Добавим, что с 1 июня 2018 года США ввела пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Мексики и Канады.