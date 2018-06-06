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ЕС пообещал европейским производителям защиту от новых американских пошлин

НовостиПолитика    06.06.2018 - 19:15
Фото: Антонио Таяни (European Union 2017 - European Parliament)
Фото: Антонио Таяни (European Union 2017 - European Parliament)

Пошлины на определенные товары импорта из США повышаются с июля

Президент Европарламента Антонио Таяни пообещал европейским производителям защиту от новых американских пошлин. Об этом он написал в Twitter.

"Европа реагирует на американские мероприятия по стали/алюминия, как это было обещано. Пошлины на определенные товары импорта из США повышаются с июля. Мы не хотим торговой войны, но мы будем защищать европейских рабочих, промышленность и потребителей", - написал Таяни.

 

Напомним, что сегодня, 6 июня 2018 года, Европейский Союз с июля обложит пошлинами американские товары в ответ на введении президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом повышенные пошлины на импортируемые из Европы сталь и алюминий.

Добавим, что с 1 июня 2018 года США ввела пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Мексики и Канады.

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Теги публикации: Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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