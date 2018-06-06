ЄС пообіцяв європейським виробникам захист від нових американських мит

Мита на певні товари імпорту із США підвищуються з липня

Президент Європарламенту Антоніо Таяні пообіцяв європейським виробникам захист від нових американських мит. Про це він написав у Twitter.

"Європа реагує на американські заходи щодо сталі/алюмінію, як це було обіцяно. Мита на певні товари імпорту із США підвищуються з липня. Ми не хочемо торгівельної війни, але ми будемо захищати європейських робітників, промисловість та споживачів", - написав Таяні.

Europe is responding to US steel/aluminium measures, as promised. Duties increasing on certain US imports from July. We do not want a trade war, but we will defend European workers, industry and consumers. — Antonio Tajani (@EP_President) June 6, 2018

Нагадаємо, що сьогодні, 6 червня 2018 року, Європейський Союз з липня обкладе митами американські товари у відповідь на запровадженні президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом підвищені мита на імпортовані з Європи сталь та алюміній.

Додамо, що з 1 червня 2018 року США ввела мита на сталь і алюміній з Європейського союзу, Мексики і Канади.