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ЄС пообіцяв європейським виробникам захист від нових американських мит

НовиниПолітика    06.06.2018 - 19:15
Фото: Антоніо Таяні (European Union 2017 - European Parliament)
Фото: Антоніо Таяні (European Union 2017 - European Parliament)

Мита на певні товари імпорту із США підвищуються з липня

Президент Європарламенту Антоніо Таяні пообіцяв європейським виробникам захист від нових американських мит. Про це він написав у Twitter.

"Європа реагує на американські заходи щодо сталі/алюмінію, як це було обіцяно. Мита на певні товари імпорту із США підвищуються з липня. Ми не хочемо торгівельної війни, але ми будемо захищати європейських робітників, промисловість та споживачів", - написав Таяні.

 

Нагадаємо, що сьогодні, 6 червня 2018 року, Європейський Союз з липня обкладе митами американські товари у відповідь на запровадженні президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом підвищені мита на імпортовані з Європи сталь та алюміній.

Додамо, що з 1 червня 2018 року США ввела мита на сталь і алюміній з Європейського союзу, Мексики і Канади.

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Теги публікації: Евросоюз, Сполучені Штати Америки, пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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