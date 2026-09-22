Посли ЄС домовилися зняти санкції з Фрідмана і Усманова, - ЗМІ

ЄС виключив Усманова і Фрідмана

Комітет постійних представників ЄС погодився виключити двох російських олігархів - Алішера Усманова та Михайла Фрідмана - зі списку санкцій проти Росії.

Також вони продовжать дію санкцій для решти 3000 осіб та організацій на три роки, повідомили дипломати ЄС 22 вересня, пише Reuters.

Латвія була останньою країною, яка виступала проти. Адже для схвалення санкцій потрібна одностайність країн ЄС. Раніше, зазначило видання, санкції щодо Росії поновлювалися кожні пів року.

На виведенні з-під санкцій ЄС Усманова наполягала Франція, посилаючись на проблеми національної безпеки.

Люксембург потім зажадав такого ж ставлення до Фрідмана, який подав позов проти країни на суму 16 мільярдів доларів.

Санкції ЄС проти РФ

Пізніше Йозвяк повідомив, що угода щодо поновлення санкцій ЄС проти Росії буде такою:

Фрідман і Усманов виведені зі списків,

санкції щодо решти 3000 зі списку продовжено на 36 місяців,

Латвія запровадить національні санкції проти вищезазначених осіб.

Це лише попередня домовленість, до 20.00 повинна пройти письмова процедура, яка її закріпить офіційно, каже журналіст.

Раніше саме на останньому етапі були проблеми, які не давали можливості прийняти рішення щодо санкцій проти Росії.

Зеленський подякував Данії

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен обговорив санкційний напрям роботи в межах ЄС.

"Коли Росія постійно демонструє своє бажання до ескалації війни, відповіддю має бути посилення санкцій, а не навпаки. Кожне ім’я потрапило в санкційний список невипадково: кожне з них є причиною того, чому ця війна розпочалася і досі триває, чому кожного дня гинуть наші люди", - сказав президент.

Зеленський подякував Данії за підтримку цієї позиції. Він розраховує, що всі партнери України в Європі зберігатимуть єдність і працюватимуть над закінченням війни.