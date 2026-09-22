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Послы ЕС договорились снять санкции с Фридмана и Усманова, - СМИ

18:48 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Евросоюз решает вопрос продления санкций против РФ (Getty Images)

Евросоюз после долгих переговоров продлит санкции против России, причем сразу на три года. Но есть одно но, что касается двух российских миллиардеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, заявления президента Украины Владимира Зеленского в Х и журналиста Радио Свобода Рикарда Йозвяка в Х .

ЕС исключил Усманова и Фридмана

Комитет постоянных представителей ЕС согласился исключить двух российских олигархов - Алишера Усманова и Михаила Фридмана - из списка санкций против России.

Также они продлят действие санкций для остальных 3000 человек и организаций на три года, сообщили дипломаты ЕС 22 сентября, пишет Reuters.

Латвия была последней страной, выступавшей против. Ведь для одобрения санкций нужно единодушие стран ЕС. Ранее, отметило издание, санкции в отношении России возобновлялись каждые полгода.

На выводе из под санкций ЕС Усманова настаивала Франция, ссылаясь на проблемы национальной безопасности.

Люксембург затем потребовал такого же отношения к Фридману, который подал иск против страны на сумму 16 миллиардов долларов.

Санкции ЕС против РФ

Позже Йозвяк сообщил, что соглашение о возобновлении санкций ЕС против России будет следующим:

  • Фридман и Усманов выведены из списков,
  • санкции в отношении остальных 3000 из списка продлены на 36 месяцев,
  • Латвия введет национальные санкции против вышеупомянутых лиц.

Это лишь предварительная договоренность, до 20:00 должна пройти письменная процедура, которая ее закрепит официально, говорит журналист.

Раньше именно на последнем этапе были проблемы, которые не давали возможности принять решение о санкциях против России.

Зеленский поблагодарил Данию

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен обсудил санкционное направление работы в рамках ЕС.

"Когда Россия постоянно демонстрирует свое желание к эскалации войны, ответом должно быть усиление санкций, а не наоборот. Каждое имя попало в санкционный список неслучайно: каждое из них является причиной того, почему эта война началась и продолжается, почему каждый день гибнут наши люди", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил Данию за поддержку этой позиции. Он рассчитывает, что все партнеры Украины в Европе будут сохранять единство и работать над окончанием войны.

Ранее РБК-Украина писало, что в ЕС пока решили не исключать из санкционного списка двух российских олигархов - Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Кроме того, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов призвал ЕС не ослаблять санкционный режим, чтобы российские олигархи не могли финансировать дальше российскую военную машину.

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