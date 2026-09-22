Послы ЕС договорились снять санкции с Фридмана и Усманова, - СМИ

ЕС исключил Усманова и Фридмана

Комитет постоянных представителей ЕС согласился исключить двух российских олигархов - Алишера Усманова и Михаила Фридмана - из списка санкций против России.

Также они продлят действие санкций для остальных 3000 человек и организаций на три года, сообщили дипломаты ЕС 22 сентября, пишет Reuters.

Латвия была последней страной, выступавшей против. Ведь для одобрения санкций нужно единодушие стран ЕС. Ранее, отметило издание, санкции в отношении России возобновлялись каждые полгода.

На выводе из под санкций ЕС Усманова настаивала Франция, ссылаясь на проблемы национальной безопасности.

Люксембург затем потребовал такого же отношения к Фридману, который подал иск против страны на сумму 16 миллиардов долларов.

Санкции ЕС против РФ

Позже Йозвяк сообщил, что соглашение о возобновлении санкций ЕС против России будет следующим:

Фридман и Усманов выведены из списков,

санкции в отношении остальных 3000 из списка продлены на 36 месяцев,

Латвия введет национальные санкции против вышеупомянутых лиц.

Это лишь предварительная договоренность, до 20:00 должна пройти письменная процедура, которая ее закрепит официально, говорит журналист.

Раньше именно на последнем этапе были проблемы, которые не давали возможности принять решение о санкциях против России.

Зеленский поблагодарил Данию

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен обсудил санкционное направление работы в рамках ЕС.

"Когда Россия постоянно демонстрирует свое желание к эскалации войны, ответом должно быть усиление санкций, а не наоборот. Каждое имя попало в санкционный список неслучайно: каждое из них является причиной того, почему эта война началась и продолжается, почему каждый день гибнут наши люди", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил Данию за поддержку этой позиции. Он рассчитывает, что все партнеры Украины в Европе будут сохранять единство и работать над окончанием войны.