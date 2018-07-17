Ця зона вільної торгівлі охопить майже 600 млн людей та третину ВВП у світі

Європейський Союз (ЄС) та Японія підписали угоду про вільну торгівлю. Про це повідомляє DW.

Так, Японія скасує мита на 94 відсотки товарів з ЄС, ЄС анулює митні тарифи на 99 відсотків імпортованих з Японії товарів, зокрема на автомобілі і побутову електроніку.

За даними Єврокомісії, ця зона вільної торгівлі охопить майже 600 млн людей та третину ВВП у світі.

"Ми надсилаємо чітке послання - ми виступаємо разом проти протекціонізму", - заявив президент Європейської Ради Дональд Туск після підписання угоди.

У свою чергу, японська сторона сподівається, що договір вплине на розвиток обох економік.

"Угода сприятиме лібералізації та спрощенню торгівлі та інвестицій між Японією та Європейським Союзом та пожвавить обидві економіки шляхом зміцнення взаємних економічних зв'язків в широкомасштабних галузях", - повідомило японське МЗС.

Також Євросоюз та Японія попередньо домовилися про взаємне визнання систем захисту особистих даних.

Нагадаємо, що Японія приєднається до ініційованих Євросоюзом переговорів у Всесвітній торговій організації (ВТО) щодо нових мит США.