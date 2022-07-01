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ЕС может помочь Украине выплачивать пенсии для беженцев

Фото: министр социальной политики Марина Лазебная (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз может помочь Украине выплачивать пенсии гражданам, которые получили статус временной защиты в странах ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.

Министр Марина Лазебная побывала с рабочим визитом в Брюсселе, где обсудила вопросы социального обеспечения беженцев с главой Комитета Европейского парламента по вопросам занятости и социальным вопросам Драгошем Пислару.

На встрече подняли вопрос пенсий для беженцев из Украины, которые работали в европейских государствах. Евросоюз и Украина могут совместно выплачивать пенсии для таких людей даже при отсутствии двусторонних соглашений.

Стороны также определили, как будут учитывать стаж и как будут платить страны.

Кроме того, Лазебная просила, чтобы граждане, которые уехали в ЕС и продолжили работать на украинский рынок, платили налоги в бюджет Украины. Министр также призвала не отменять социальные гарантии тем беженцам, которые временно вернулись в Украину, чтобы решить неотложные дела.

Ранее мы рассказывали, какие страны уменьшили или же полностью отменили выплаты для украинских беженцев.

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ПенсииЕвросоюзБеженцы