ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЕС получит дополнительно 4 миллиона доз COVID-вакцины Pfizer в марте

Новина українською → Брюссель, Среда 10 марта 2021 14:57
ЕС получит дополнительно 4 миллиона доз COVID-вакцины Pfizer в марте Фото: вакцина Pfizer от коронавируса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Евросоюз в марте получит дополнительно 4 миллиона доз вакцины от коронавируса Pfizer. Это позволит немного ускорить вакцинацию.

Об этом сообщает Reuters.

Доставить в страны ЕС дополнительные дозы в этом месяце позволит увеличение эффективности и расширение производства.

У Евросоюза и Pfizer соглашение на поставку 500 миллионов доз вакцины в этом году, а также возможность покупки еще 100 миллионов доз. В первом квартале Pfizer не выполняет оговоренные объемы поставок в ЕС. Разработчик уверяет, что пока планирует выполнить обязательства по объему доставленных доз во втором квартале года.

В феврале объемы поставок вакцины в страны Евросоюза увеличились до 5 миллионов доз в неделю.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия сейчас работает над юридическим предложением, касающимся цифровых "зеленых" сертификатов вакцинации от коронавируса. Однако возможность путешествий пока не обсуждают.

Также в Европе активно готовятся к запуску ковид-паспортов, которые должны упростить поездки между странами и, возможно, дать их обладателям больше возможностей в обычной жизни. Подробнее о том, смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам, читайте на РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Евросоюз вакцина от коронавируса
NEWS
План по Донбассу от Германии и Франции пока не разглашается, - Арестович
План по Донбассу от Германии и Франции пока не разглашается, - Арестович
DAILY
Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам