ЕС получит дополнительно 4 миллиона доз COVID-вакцины Pfizer в марте
Евросоюз в марте получит дополнительно 4 миллиона доз вакцины от коронавируса Pfizer. Это позволит немного ускорить вакцинацию.
Об этом сообщает Reuters.
Доставить в страны ЕС дополнительные дозы в этом месяце позволит увеличение эффективности и расширение производства.
У Евросоюза и Pfizer соглашение на поставку 500 миллионов доз вакцины в этом году, а также возможность покупки еще 100 миллионов доз. В первом квартале Pfizer не выполняет оговоренные объемы поставок в ЕС. Разработчик уверяет, что пока планирует выполнить обязательства по объему доставленных доз во втором квартале года.
В феврале объемы поставок вакцины в страны Евросоюза увеличились до 5 миллионов доз в неделю.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия сейчас работает над юридическим предложением, касающимся цифровых "зеленых" сертификатов вакцинации от коронавируса. Однако возможность путешествий пока не обсуждают.
Также в Европе активно готовятся к запуску ковид-паспортов, которые должны упростить поездки между странами и, возможно, дать их обладателям больше возможностей в обычной жизни. Подробнее о том, смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам, читайте на РБК-Украина.