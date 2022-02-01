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ЕС получал сигналы от России о прекращении поставок газа, - Боррель

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что от России поступали сигналы о готовности прекратить поставки газа в ЕС. Однако пока все угрозы ограничились словами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "Дождь".

"Да, такие знаки были. И это нас и беспокоило", - сказал Боррель, отвечая на вопрос о том, были ли какие-то сигналы о готовности Москвы прекратить поставки газа.

По его словам, пока все ограничивается заявлениями и намерениями. Он также отметил, что заверения России о гарантиях поставок в Европу газа и нефти, и ситуация вокруг Украины на этом никак не отразится.

"Это хорошие новости", - добавил Боррель.

Однако, подчеркнул дипломат, в настоящее время Россия заявляет о выполнении своих обязательств, но при этом не увеличила поставки газа в момент, когда рынки были очень наряжены, а цены крайне высоки.

"До сего дня этого так и не произошло. Но если Россия говорит, что не собирается использовать газ как оружие, мы будем очень рады", - резюмировал глава европейской дипломатии.

Напомним, в конце 2021 года цены на газ в Европе достигли исторического максимума в 2150 долларов.

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ЕвросоюзРоссийская ФедерацияЦена на газ