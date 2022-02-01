RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ЄС отримував сигнали від Росії щодо припинення постачання газу, - Боррель

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що від Росії надходили сигнали про готовність припинити постачання газу в ЄС. Однак поки всі погрози обмежилися словами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Дощ".

"Так, такі знаки були. І це нас і турбувало",- сказав Боррель, відповідаючи на питання про те, чи були якісь сигнали про готовність Москви припинити постачання газу.

За його словами, поки все обмежується заявами і намірами. Він також зазначив, що запевнення Росії про гарантії постачання в Європу газу і нафти, і ситуація навколо України на цьому ніяк не відіб'ється.

"Це Хороші новини", - додав Боррель.

Однак, підкреслив дипломат, в цей час Росія заявляє про виконання своїх зобов'язань, але при цьому не збільшила постачання газу в момент, коли ринки були дуже вбрані, а ціни вкрай високі.

"До цього дня цього так і не сталося. Але якщо Росія каже, що не збирається використовувати газ як зброю, ми будемо дуже раді", - резюмував глава європейської дипломатії.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року ціни на газ в Європі досягли історичного максимуму в 2150 доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзРосійська ФедераціяЦіна на газ