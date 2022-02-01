ЄС отримував сигнали від Росії щодо припинення постачання газу, - Боррель

"Так, такі знаки були. І це нас і турбувало",- сказав Боррель, відповідаючи на питання про те, чи були якісь сигнали про готовність Москви припинити постачання газу.

За його словами, поки все обмежується заявами і намірами. Він також зазначив, що запевнення Росії про гарантії постачання в Європу газу і нафти, і ситуація навколо України на цьому ніяк не відіб'ється.

"Це Хороші новини", - додав Боррель.

Однак, підкреслив дипломат, в цей час Росія заявляє про виконання своїх зобов'язань, але при цьому не збільшила постачання газу в момент, коли ринки були дуже вбрані, а ціни вкрай високі.

"До цього дня цього так і не сталося. Але якщо Росія каже, що не збирається використовувати газ як зброю, ми будемо дуже раді", - резюмував глава європейської дипломатії.