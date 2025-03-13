В ЄС поки не збираються знімати санкції з Росії і готують новий пакет

Речницю запитали щодо вимог Росії зняти половину санкцій з неї для завершення війни проти України. Вона наголосила, що санкції ЄС проти Росії діють і їхня мета - послабити Кремль та посилити Україну.

"Ми працюємо над 17-м пакетом санкцій", - підкреслила вона.

Речниця Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки додала, що позиція ЄС полягає в тому, що будь-який мир має бути укладений за повної згоди України.

Хіппер також наголосила, що ЄС працює, щоб вчасно досягти згоди щодо продовження санкцій проти РФ. До закінчення терміну залишилося два дні, рішення блокує Угорщина.

"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб угода про продовження санкцій була досягнута вчасно", - сказала речниця.

Вона не хотіла розглядати сценарій того, що станеться, якщо 27 держав-членів ЄС не домовляться з цього питання до суботи.