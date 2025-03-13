В ЕС пока не собираются снимать санкции с России и готовят новый пакет

Европейский Союз не отменяет санкций против России, они продолжают действовать. Брюссель работает над 17-м пакетом антироссийских санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитту Хиппер, которую цитирует WNP.
Спикера спросили о требованиях России снять половину санкций с нее для завершения войны против Украины. Она отметила, что санкции ЕС против России действуют и их цель - ослабить Кремль и усилить Украину.
"Мы работаем над 17-м пакетом санкций", - подчеркнула она.
Спикер Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности добавила, что позиция ЕС заключается в том, что любой мир должен быть заключен при полном согласии Украины.
Хиппер также подчеркнула, что ЕС работает, чтобы вовремя достичь согласия о продлении санкций против РФ. До окончания срока осталось два дня, решение блокирует Венгрия.
"Мы упорно работаем над тем, чтобы соглашение о продлении санкций было достигнуто вовремя", - сказала спикер.
Она не хотела рассматривать сценарий того, что произойдет, если 27 государств-членов ЕС не договорятся по этому вопросу до субботы.
Напомним, Россия требует, чтобы с нее сняли часть санкций в рамках переговоров для достижения мира в Украине.
Президент США Дональд Трамп пригрозил России усилением санкций, если та не захочет заканчивать войну. При этом, по данным Bloomberg, советники Трампа работают над планом смягчением санкций против России.
Издание Reuters сообщает, что РФ начала готовиться к отмене санкций. По информации издания, правительство России опрашивает компании о том, какие санкции Москва должна попытаться снять на переговорах с США.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.