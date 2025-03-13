В ЕС пока не собираются снимать санкции с России и готовят новый пакет

Спикера спросили о требованиях России снять половину санкций с нее для завершения войны против Украины. Она отметила, что санкции ЕС против России действуют и их цель - ослабить Кремль и усилить Украину.

"Мы работаем над 17-м пакетом санкций", - подчеркнула она.

Спикер Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности добавила, что позиция ЕС заключается в том, что любой мир должен быть заключен при полном согласии Украины.

Хиппер также подчеркнула, что ЕС работает, чтобы вовремя достичь согласия о продлении санкций против РФ. До окончания срока осталось два дня, решение блокирует Венгрия.

"Мы упорно работаем над тем, чтобы соглашение о продлении санкций было достигнуто вовремя", - сказала спикер.

Она не хотела рассматривать сценарий того, что произойдет, если 27 государств-членов ЕС не договорятся по этому вопросу до субботы.