В ЕС похитили электронные ключи от COVID-паспортов

В одной из стран Европейского союза произошла кража IT-ключей, используемые для генерации европейского COVID-паспорта. Злоумышленники распространяют ключи для создания поддельных сертификатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA .

В частности, были похищены ключи от "грин-пассов" с данными об отрицательном тесте на COVID-19, перенесенной инфекции или о сделанной прививке.

По результатам совещания 27 октября в компетентном ведомстве ЕС было принято решение о блокировке похищенных электронных ключей.

Также известно, что кража данных произошла не в Италии. Число украденных ключей для COVID-паспортов пока не установлено.