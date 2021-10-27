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В ЄС викрали електронні ключі від COVID-паспортів

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Середа 27 жовтня 2021 15:53
В ЄС викрали електронні ключі від COVID-паспортів Фото: в ЄС викрали електронні ключі від COVID-паспортів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В одній з країн Європейського союзу сталася крадіжка IT-ключів, які використовуються для генерації Європейського covid-паспорта. Зловмисники поширюють ключі для створення підроблених сертифікатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Зокрема, були викрадені ключі від "грін-пасів" з даними про негативний тест на COVID-19, перенесеної інфекції або про зроблене щеплення.

За результатами наради 27 жовтня в компетентному відомстві ЄС було прийнято рішення про блокування викрадених електронних ключів.

Також відомо, що крадіжка даних сталася не в Італії. Число вкрадених ключів для covid-паспортів поки не встановлено.

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