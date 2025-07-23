ЕС угрожает 30% пошлинами на товары из США в случае отсутствия договоренности

ЕС планирует ввести 30% пошлины на американский экспорт общей стоимостью около 100 миллиардов евро (117 млрд долларов), если США не откажутся от своих намерений ввести такие тарифы после 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Это ответ на угрозу президента Дональда Трампа наложить новые таможенные ставки на большинство товаров из ЕС.

Представитель Европейской комиссии сообщил, что первая волна контрмер объединит уже утвержденные пошлины на 21 млрд евро и дополнительные тарифы на 72 млрд евро в один пакет.

Под угрозой - американский экспорт промышленных товаров, в частности самолетов Boeing, автомобилей и виски бурбон.

Тарифы должны вступить в силу в следующем месяце, но только в случае, если США начнут вводить свои пошлины после 1 августа и не будет достигнуто соглашение между сторонами.

По информации источников издания, переговоры между ЕС и США будут продолжаться в августе в надежде избежать обострения.

После обнародования новостей о возможных тарифах евро снизился до 1,1723 долларов, а немецкие облигации частично восстановили позиции.

Удар от Германии

На фоне обострения переговоров Германия даже рассматривает возможность применения так называемого инструмента против принуждения (ACI) - самого мощного торгового механизма ЕС.

ACI позволяет Евросоюзу вводить санкции против стран, нарушающих правила торговли, включая пошлины на американские технологические гиганты, ограничение инвестиций и доступа к европейскому рынку.

Однако запуск этого инструмента возможен только при поддержке квалифицированного большинства стран-членов ЕС и пока рассматривается как крайняя мера.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул необходимость справедливого соглашения с США с низкими тарифами.

Он предупредил, что без договоренности Европу ждет экономическая неопределенность, которая может повредить развитию континента в критическое время.

Тарифные соглашения

Тем временем Трамп уже подписал тарифные соглашения с Японией и Филиппинами, которые предусматривают более низкие тарифы, чем изначально анонсировались.

В частности, пошлина на японские автомобили составляет 15%, что меньше действующей ставки в 25% для других основных экспортеров, включая ЕС.

Европейские лидеры активно обсуждают дальнейшие шаги в рамках визитов в Токио и Пекин, где продолжаются переговоры с крупнейшими торговыми партнерами Азии.

Большинство стран ЕС пока склоняются к продолжению переговоров с Вашингтоном, чтобы найти компромисс и избежать усиления торговой войны, которая может нанести ущерб мировой экономике.

Однако, если ситуация обострится после 1 августа, ЕС готов к решительным действиям с применением ACI.

Переговоры между ЕС и США должны продолжиться в ближайшее время, и мировое сообщество внимательно следит за развитием событий, ведь это может повлиять на глобальные торговые потоки и экономический рост.