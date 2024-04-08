UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС погодив продовження вільної торгівлі для України з можливістю обмежень

Фото: голова ЄК Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ключові інститути Європейського союзу погодили продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік. Рішення передбачає опцію обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter.

За його словами, продовження вільної торгівлі з Україною до червня 2025 року підтримали Рада ЄС, Єврокомісія та Європарламент.

Таке рішення також передбачає захисний механізм, у рамках якого квоти та мита можуть запровадити назад для особливо чутливої сільськогосподарської продукції, а саме м'яса птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, круп та меду.

Запуск захисного механізму залежатиме від обсягів імпорту, які спостерігалися у період із середини 2021 року до кінця 2023 року.

Що передувало

Нагадаємо, 20 березня Європарламент попередньо продовжив продовження лібералізації торгівлі з Україною до червня 2025 року. Це означає, що для нашої країни не діятимуть квоти та мита.

При цьому у рішенні Європарламенту було передбачено захисний механізм.

Вже 27 березня відповідне рішення підтримали посли Європейського союзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄврокомісіяЄвросоюзРада ЄвропиЄвропарламентДопомога Україні