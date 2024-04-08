ЕС согласовал продление свободной торговли для Украины с возможностью ограничений

Ключевые институты Европейского союза согласовали продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год. Решение предусматривает опцию ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.
По его словам, продление свободной торговли с Украиной до июня 2025 года поддержали Совет ЕС, Еврокомиссия и Европарламент.
Такое решение также предусматривает защитный механизм, в рамках которого квоты и пошлины могут ввести обратно для особо чувствительной сельскохозяйственной продукции, а именно мяса птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, круп и меда.
Запуск защитного механизма будет зависеть от объемов импорта, которые наблюдались в период с середины 2021 года до конца 2023 года.
Напомним, 20 марта Европарламент предварительно продлил продление либерализации торговли с Украиной до июня 2025 года. Это означает, что для нашей страны не будут действовать квоты и пошлины.
При этом в решении Европарламента был предусмотрен защитный механизм.
Уже 27 марта соответствующее решение поддержали послы Европейского союза.
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