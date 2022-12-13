ЄС погодив надання Боснії та Герцеговині статусу кандидата на вступ, - ЗМІ

Країни Євросоюзу погодили надання Боснії та Герцеговині статусу країни-кандидата на вступ до Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse .

Поінформоване дипломатичне джерело видання зазначило, що таке рішення ухвалили міністри країн ЄС сьогодні, 13 грудня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери ЄС можуть надати Боснії та Герцеговині офіційний статус кандидата на членство в ЄС на саміті у Брюсселі 15 грудня.

При цьому Боснія і Герцеговина має виконати ще низку реформ, перш ніж почнуться конкретні переговори про вступ до ЄС з відкриттям так званих переговорних розділів.

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