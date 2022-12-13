ЕС согласовал предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление, - СМИ

Страны Евросоюз согласовали предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse .

Проинформированный дипломатический источник издания отметил, что такое решение было принято министрами стран ЕС сегодня, 13 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры ЕС могут предоставить Боснии и Герцеговине официальный статус кандидата на членство в ЕС на саммите в Брюсселе 15 декабря.

При этом Босния и Герцеговина должны выполнить еще ряд реформ, прежде чем начнутся конкретные переговоры о вступлении в ЕС с открытием так называемых переговорных разделов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.