У ЄС погодили передачу доходів від заморожених активів РФ Україні

Наразі про розподіл коштів нічого не вирішено, проте пропозиція полягала в тому, щоб використати 90% на військові потреби та 10% на реконструкцію з можливістю перенаправлення частини грошей на фінансування ЄС миротворчих місій у всьому світі для задоволення потреб Угорщини.

Цей крок все ще не позбавлений юридичного ризику, йдеться у повідомленні. Існує можливість, що гроші доведеться повернути у разі початку судового позову з боку Росії.

Кремль вже прокоментував цей крок, називаючи його грубим порушенням міжнародного права. Проте дипломати Європейського Союзу погодилися з тим, що прибутки або відсотки, отримані від заморожених активів, будуть використані в Україні.

Таке рішення було ухвалене після заклику президента України Володимира Зеленського збільшити підтримку України, щоб захистити східні міста від російського бомбардування.

"Агресор має заплатити найвищу ціну за війну, це закон", - підкреслив Зеленський у відеозверненні до лідерів ЄС.

На саміті лідери ЄС підсилили прагнення України та Молдови стати членами блоку, погодившись прискорити комісію розпочати переговори.

"Якщо буде достатня підтримка України, це покаже друзям Путіна, що її буде достатньо, навіть якщо цей божевільний накаже поширити агресію на інші європейські країни", - зазначив Зеленський.