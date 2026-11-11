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У ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ

18:57 11.11.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: Брюссель готує новий санкційний удар по Кремлю (Getty Images)

Посли країн Європейського Союзу схвалили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили понад 140 суб'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як зазначає видання, дипломат ЄС повідомив, що до нових санкційних списків внесли 113 суб’єктів за порушення територіальної цілісності України.

Ще 31 суб’єкт потрапив під обмеження в межах окремого гібридного режиму.

"Їх планують остаточно затвердити на засіданні Ради ЄС з закордонних справ 16 листопада", - повідомив співрозмовник видання.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Україна передала Європі шість пакетів санкцій проти російських підприємств, які розробляють і виготовляють балістичні ракети.

Перед цим, 24 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти компаній та осіб, які допомагають РФ виробляти балістику.

Тоді під українські обмеження також потрапили постачальники обладнання й компонентів для російського ОПК, які йдуть на виробництво дронів, військової авіації, бронетехніки та ракетного озброєння.

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