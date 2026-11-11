У ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Україна передала Європі шість пакетів санкцій проти російських підприємств, які розробляють і виготовляють балістичні ракети.

Перед цим, 24 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти компаній та осіб, які допомагають РФ виробляти балістику.

Тоді під українські обмеження також потрапили постачальники обладнання й компонентів для російського ОПК, які йдуть на виробництво дронів, військової авіації, бронетехніки та ракетного озброєння.