В ЕС согласовали новый пакет санкций против России, - СМИ

Как отмечается, дипломаты ЕС и журналист Рикард Йозвяк объявили, что "черные списки" сформировали по трем разным направлениям.

Больше фигурантов - 113 человек и организаций - добавили в основной санкционный режим за подрыв территориальной целостности Украины.

В частности, это 12 физических лиц и 101 компания, в том числе 50 российских банков, энергетические предприятия, поставщики услуг для теневого флота РФ и ряд бизнес-лидеров.

В общей сложности этот список ЕС теперь насчитывает около 4500 позиций.

Еще 31 фигурант попал под действие режима за гибридные атаки и дезинформацию.

Речь идет о 30 физических лицах и 1 организации, причастных к информационным манипуляциям в иностранных государствах.

По словам одного из дипломатических источников, эти ограничения явились ответом на попытку атаки беспилотника в немецком аэропорту Лейпциг/Галле, в которой Берлин обвинил Москву.

Кроме того, еще 1 организацию добавили в отдельный санкционный перечень ЕС, направленный на противодействие кибератакам.