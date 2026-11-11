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В ЕС согласовали новый пакет санкций против России, - СМИ

18:57 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: Брюссель готовит новый санкционный удар по Кремлю (Getty Images)

Послы Европейского Союза согласовали новые санкции против России, в которые вошли 145 человек и организаций. Ограничения касаются русских банков, теневого флота, кибератак и дезинформации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в соцсети X.

Как отмечается, дипломаты ЕС и журналист Рикард Йозвяк объявили, что "черные списки" сформировали по трем разным направлениям.

Больше фигурантов - 113 человек и организаций - добавили в основной санкционный режим за подрыв территориальной целостности Украины.

В частности, это 12 физических лиц и 101 компания, в том числе 50 российских банков, энергетические предприятия, поставщики услуг для теневого флота РФ и ряд бизнес-лидеров.

В общей сложности этот список ЕС теперь насчитывает около 4500 позиций.

Еще 31 фигурант попал под действие режима за гибридные атаки и дезинформацию.

Речь идет о 30 физических лицах и 1 организации, причастных к информационным манипуляциям в иностранных государствах.

По словам одного из дипломатических источников, эти ограничения явились ответом на попытку атаки беспилотника в немецком аэропорту Лейпциг/Галле, в которой Берлин обвинил Москву.

Кроме того, еще 1 организацию добавили в отдельный санкционный перечень ЕС, направленный на противодействие кибератакам.

Напомним, что в конце октября Украина передала Европе шесть пакетов санкций против российских предприятий, разрабатывающих и производящих баллистические ракеты.

Перед этим, 24 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против компаний и лиц, помогающих РФ производить баллистику.

Тогда под украинские ограничения попали также поставщики оборудования и компонентов для российского ОПК, которые идут на производство дронов, военной авиации, бронетехники и ракетного вооружения.

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