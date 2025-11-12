У ЄС погодили механізм посилення візового режиму: кого може стосуватись

Що передувало

Нагадаємо, раніше Грузія отримала найгострішу критику серед усіх країн-кандидатів у представленому Єврокомісією пакеті звітів про розширення ЄС. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зазначила, що наразі Грузія залишається кандидатом "лише формально".

Посол ЄС у Тбілісі Павел Герчинський додав, що звіт Єврокомісії має стати "протверезним сигналом" для грузинської влади.

У МЗС Грузії у відповідь заявили, що документ використовується для "поширення безпідставно негативних оцінок щодо країни" та є підґрунтям для "подальших політичних маніпуляцій".

При цьому глава МЗС Грузії Мака Бочорішвілі заявила, що Україна нібито у різних формах виступала проти інтеграції її країни до Європейського Союзу, хоча з перших днів повномасштабного вторгнення Росії Грузія демонструвала політичну підтримку України.