В ЕС согласовали механизм ужесточения визового режима: кого может касаться

Фото: в ЕС согласовали механизм ужесточения визового режима (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Послы стран Евросоюза согласились упростить приостановление либерализации визового режима с третьими странами. Сообщается, что первой страной, к которой применят новую норму, может стать Грузия.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети Twitter.

"Послы Евросоюза только что дали зеленый свет, чтобы упростить приостановление либерализации визового режима", - заявил Йозвяк.

По его словам, 17 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза должны одобрить соглашение, а на 26 ноября запланирована церемония подписания соответствующего документа в Европарламенте.

Он также отметил, что новый механизм должен вступить в силу уже в декабре.

Йозвяк также сообщил, что согласованный механизм может быть использован против определенных групп владельцев паспортов Грузии уже вскоре.

 

Что предшествовало

Напомним, ранее Грузия получила самую острую критику среди всех стран-кандидатов в представленном Еврокомиссией пакете отчетов о расширении ЕС. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что пока Грузия остается кандидатом "лишь формально".

Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский добавил, что отчет Еврокомиссии должен стать "отрезвляющим сигналом" для грузинских властей.

В МИД Грузии в ответ заявили, что документ используется для "распространения безосновательно негативных оценок в отношении страны" и является основой для "дальнейших политических манипуляций".

При этом глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Украина якобы в разных формах выступала против интеграции ее страны в Европейский Союз, хотя с первых дней полномасштабного вторжения России Грузия демонстрировала политическую поддержку Украины.

