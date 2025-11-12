В ЕС согласовали механизм ужесточения визового режима: кого может касаться

"Послы Евросоюза только что дали зеленый свет, чтобы упростить приостановление либерализации визового режима", - заявил Йозвяк.

По его словам, 17 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза должны одобрить соглашение, а на 26 ноября запланирована церемония подписания соответствующего документа в Европарламенте.

Он также отметил, что новый механизм должен вступить в силу уже в декабре.

Йозвяк также сообщил, что согласованный механизм может быть использован против определенных групп владельцев паспортов Грузии уже вскоре.