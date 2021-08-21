UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ЕС подтвердил контакты с талибами. Но речи о признании не идет

Автор: РБК-Украина

Европейский союз поддерживает оперативные контакты с талибами в Афганистане после захвата власти. Но речи об их признании как новых властей страны не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EFE.

Как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз не ведет политических переговоров с боевиками. По ее словам, с ними можно говорить, но оценивать талибов будут по их действиям.

"Сейчас в период кризиса у нас существуют оперативные контакты с "Талибаном", поскольку в это сложное время мы должны обсуждать вопросы, связанные с оказанием содействия людям в Кабуле. В этом случае оперативные контакты необходимы, и всегда хорошо вести переговоры, когда есть возможность спасти жизни", - подчеркнула она.

Она добавила, что эти контакты не имеют никакого отношения к политическим переговорам.

Напомним, ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания будет работать с "Талибаном", если это будет необходимо.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзТалибанАфганистан