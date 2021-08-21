ЄС підтвердив контакти з талібами. Але мови про визнання не йде

Європейський союз підтримує оперативні контакти з талібами в Афганістані після захоплення влади. Але мови про їх визнання як нової влади країни не йде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EFE .

Як заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, Євросоюз не веде політичних переговорів з бойовиками. За її словами, з ними можна говорити, але оцінювати талібів будуть по їх діям.

"Зараз в період кризи у нас існують оперативні контакти з "Талібаном", оскільки в цей складний час ми повинні обговорювати питання, пов'язані з наданням сприяння людям в Кабулі. У цьому випадку оперативні контакти необхідні, і завжди добре вести переговори, коли є можливість врятувати життя", - підкреслила вона.

Вона додала, що ці контакти не мають ніякого відношення до політичних переговорів.