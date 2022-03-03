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ЕС подписал меморандум о выделении 1,2 млрд евро макрофина для Украины

Автор: Сергей Новиков

Европейский союз подписал меморандум о выделении 1,2 млрд евро для Украины. Эти средства пойдут на макрофинансовую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Европейский союз только что подписал меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Искренне благодарим настоящего друга Украины Валдиса Домбровскиса. Еще один жест значимой поддержки от ЕС, который поможет укрепить наш экономический потенциал для изгнания российских оккупантов с украинской земли", - отметил премьер.

Напомним, ранее администрация президента США Джо Байдена подала запрос на передачу 10 млрд долларов в виде помощи Украине. Окончательное решение о сумме помощи будет принято к 11 марта.

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Евросоюз