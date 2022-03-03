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ЄС підписав меморандум про виділення 1,2 млрд євро макрофіну для України

Автор: Сергей Новиков

Європейський союз підписав меморандум про надання 1,2 млрд євро для України. Ці кошти підуть на макрофінансову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Європейський союз щойно підписав меморандум з Україною про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Щиро дякуємо справжньому другу України Валдісу Домбровскісу. Ще один жест значущої підтримки від ЄС, який допоможе зміцнити наш економічний потенціал для вигнання російських окупантів з української землі", – зазначив прем'єр.

Нагадаємо, раніше адміністрація президента США Джо Байдена подала запит на передачу 10 млрд доларів у вигляді допомоги Україні. Остаточне рішення про суму допомоги буде ухвалено до 11 березня.

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