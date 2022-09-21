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В ЄС почнуть готувати нові санкції проти Росії, - Politico

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Середа 21 вересня 2022 20:20
В ЄС почнуть готувати нові санкції проти Росії, - Politico Фото: В ЄС почнуть готувати нові санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Європейська комісія розпочне консультації з представниками країн ЄС щодо майбутнього пакету санкцій протягом кількох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Дипломати очікують на обговорення плану з обмеження цін на російську нафту, який зараз обговорюється в G7", - йдеться у повідомленні.

Наразі США чинять тиск на ЄС, щоб досягти прогресу в обмеженні цін на нафту до того, як у грудні набуде чинності заборона ЄС на імпорт російської нафти.

За словами дипломатів ЄС, консультації розпочнуться протягом кількох днів. Серед потенційних обмежень, які можуть розглянути, називають додаткові списки фізичних осіб, заборона імпорт російських алмазів та інших предметів розкоші.

"Єврокомісія наразі готує нові заходи та обговорить пропозиції з послами ЄС вже у п'ятницю", - заявили дипломати.

Нагадаємо, що країни ЄС обговорюють санкції проти російської платіжної системи.

Також, Євросоюз ще на півроку продовжив індивідуальні антиросійські санкції.

Раніше, у Латвії відреагували на "референдуми" та закликали до нових санкцій проти РФ.

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