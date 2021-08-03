UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ЕС поблагодарил Украину за быстрое начало расследования смерти Шишова

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поблагодарил украинские власти за быстрое начало расследования смерти одного из учредителей "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Политик напомнил, что он помог многим оппозиционерам Беларуси избежать репрессий режима Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Жозепа Борреля.

"Шокирован сообщениями о том, что белорусский активист Виталий Шишов был найден повешенным в киевском парке", - написал Боррель в своем Twitter.

Политик отметил, что Шишов помог многим избежать репрессий со стороны режима Лукашенко.

"Хочу поблагодарить украинские власти за быстрое начало расследования его смерти, включая возможное убийство", - добавил глава европейской дипломатии.

Напомним, 2 августа стало известно о пропаже Виталия Шишова - он не вернулся с утренней пробежки. Его поиском занимались правоохранители и активисты.

Утром 3 августа Шишова нашли повешенным в одном из парков Киева.

Полиция сейчас рассматривает две версии смерти Шишова, среди них - сокрытие умышленного убийства.

Как сообщало РБК-Украина, дело о смерти Шишова находится на контроле президента Владимира Зеленского.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзБеларусьоппозицияпреступления