ЕС поблагодарил Украину за быстрое начало расследования смерти Шишова

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поблагодарил украинские власти за быстрое начало расследования смерти одного из учредителей "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова . Политик напомнил, что он помог многим оппозиционерам Беларуси избежать репрессий режима Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Жозепа Борреля .

"Хочу поблагодарить украинские власти за быстрое начало расследования его смерти, включая возможное убийство", - добавил глава европейской дипломатии.

Политик отметил, что Шишов помог многим избежать репрессий со стороны режима Лукашенко.

"Шокирован сообщениями о том, что белорусский активист Виталий Шишов был найден повешенным в киевском парке", - написал Боррель в своем Twitter.

Напомним, 2 августа стало известно о пропаже Виталия Шишова - он не вернулся с утренней пробежки. Его поиском занимались правоохранители и активисты.

Утром 3 августа Шишова нашли повешенным в одном из парков Киева.

Полиция сейчас рассматривает две версии смерти Шишова, среди них - сокрытие умышленного убийства.

Как сообщало РБК-Украина, дело о смерти Шишова находится на контроле президента Владимира Зеленского.