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ЄС подякував Україні за швидкий початок розслідування смерті Шишова

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Брюссель, Вівторок 03 серпня 2021 21:11
ЄС подякував Україні за швидкий початок розслідування смерті Шишова Фото: високий представник ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель подякував українській владі за швидкий початок розслідування смерті одного із засновників "білоруського дому в Україні" Віталія Шишова. Політик нагадав, що він допоміг багатьом опозиціонерам Білорусі уникнути репресій режиму Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Жозепа Борреля.

"Шокований повідомленнями про те, що білоруський активіст Віталій Шишов був знайдений повішеним у київському парку", - написав Боррель у своєму Twitter.

Політик зазначив, що Шишов допоміг багатьом уникнути репресій з боку режиму Лукашенка.

"Хочу подякувати Українській владі за швидкий початок розслідування його смерті, включаючи можливе вбивство", - додав глава європейської дипломатії.

Нагадаємо, 2 серпня стало відомо про зникнення Віталія Шишова - він не повернувся з ранкової пробіжки. Його пошуком займалися правоохоронці та активісти.

Вранці 3 серпня Шишова знайшли повішеним в одному з парків Києва.

Поліція зараз розглядає дві версії смерті Шишова, серед них - приховування умисного вбивства.

Як повідомляло РБК-Україна, справа про смерть Шишова перебуває на контролі президента Володимира Зеленського.

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