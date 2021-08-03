ЄС подякував Україні за швидкий початок розслідування смерті Шишова

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель подякував українській владі за швидкий початок розслідування смерті одного із засновників "білоруського дому в Україні" Віталія Шишова . Політик нагадав, що він допоміг багатьом опозиціонерам Білорусі уникнути репресій режиму Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Жозепа Борреля .

"Хочу подякувати Українській владі за швидкий початок розслідування його смерті, включаючи можливе вбивство", - додав глава європейської дипломатії.

Політик зазначив, що Шишов допоміг багатьом уникнути репресій з боку режиму Лукашенка.

"Шокований повідомленнями про те, що білоруський активіст Віталій Шишов був знайдений повішеним у київському парку", - написав Боррель у своєму Twitter.

Нагадаємо, 2 серпня стало відомо про зникнення Віталія Шишова - він не повернувся з ранкової пробіжки. Його пошуком займалися правоохоронці та активісти.

Вранці 3 серпня Шишова знайшли повішеним в одному з парків Києва.

Поліція зараз розглядає дві версії смерті Шишова, серед них - приховування умисного вбивства.

Як повідомляло РБК-Україна, справа про смерть Шишова перебуває на контролі президента Володимира Зеленського.