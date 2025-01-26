UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

ЄС планує зняти санкції з Сирії, але поки не всі, - Reuters

Фото: ЄС може призупинити деякі санкції проти Сирії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Європейський Союз може незабаром призупинити дію санкцій щодо Сирії. Зокрема це стосується енергетики та транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава дипломатії ЄС Кая 

Нагадаємо, що санкції, накладені на Сирію, здебільшого були спрямовані на уряд країни та його ключових союзників.

Вони були запроваджені як реакція на події, пов'язані з громадянською війною, що розпочалася у 2011 році, порушеннями прав людини, придушенням протестів та використанням хімічної зброї.

Однак наразі європейські країни почали відновлювати зв'язки з Сирією, адже в грудні в там впав режим сирійського диктатора Башара Асада. За кілька тижнів повстанці захопили ключові міста країни, включно зі столицею Дамаск.

Що відбувалося в Сирії, чому впав режим Асада і що далі буде відбуватися в країні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзВійна в Сирії