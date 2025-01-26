ЄС планує зняти санкції з Сирії, але поки не всі, - Reuters

Нагадаємо, що санкції, накладені на Сирію, здебільшого були спрямовані на уряд країни та його ключових союзників.

Вони були запроваджені як реакція на події, пов'язані з громадянською війною, що розпочалася у 2011 році, порушеннями прав людини, придушенням протестів та використанням хімічної зброї.

Однак наразі європейські країни почали відновлювати зв'язки з Сирією, адже в грудні в там впав режим сирійського диктатора Башара Асада. За кілька тижнів повстанці захопили ключові міста країни, включно зі столицею Дамаск.

Що відбувалося в Сирії, чому впав режим Асада і що далі буде відбуватися в країні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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