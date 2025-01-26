ЕС планирует снять санкции с Сирии, но пока не все, - Reuters

Напомним, что санкции, наложенные на Сирию, в основном были направлены на правительство страны и его ключевых союзников.

Они были введены как реакция на события, связанные с гражданской войной, начавшейся в 2011 году, нарушениями прав человека, подавлением протестов и использованием химического оружия.

Однако сейчас европейские страны начали восстанавливать связи с Сирией, ведь в декабре там упал режим сирийского диктатора Башара Асада. За несколько недель повстанцы захватили ключевые города страны, включая столицу Дамаск.

Что происходило в Сирии, почему пал режим Асада и что дальше будет происходить в стране - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.