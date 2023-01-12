ЄС планує зменшити залежність від Китаю на фармринку і нарощує виробництво власних ліків

Євросоюз має намір наростити власне виробництво дефіцитних ліків і медичних товарів, аби зменшити залежність від постачання лікарських препаратів з Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як зазначає видання, у країнах Євросоюзу з'ясуввалося, що із зростанням захворюваності в умовах зими практично повсюдно в Європі, а також у Британії виявилася нестача низки основних лікарських препаратів, зокрема парацетамолу, антибіотиків і засобів для інгаляції.

"Дефіцит ліків, за даними Єврокомісії - це не певний тимчасовий збій, а системна проблема з чималою кількістю вразливостей", - пише видання.

Тож, Єврокомісія, за словами FT, займається питанням створення запасу певних лікарських препаратів і гарантій постачання таких ліків, щоб попередити проблему дефіциту, який може виникнути. За інформацією видання, під тиском європейських урядів Єврокомісія пообіцяла втрутитися та розробити "системну політику з виробництва ліків", яка забезпечить "стратегічну автономність" у питанні наявності базових препаратів.

Крім того, ЄК планує розробити законопроєкт, який забезпечить доступ до ліків всім пацієнтам, які їх потребують, та який запобігатиме порушенням поставок на фармацевтичний ринок Європи.

При цьому видання зазначає, що на тлі нового спалаху коронавірусу у Китаї Європа закуповує антиковідний препарат Paxlovid американської корпорації Pfizer.