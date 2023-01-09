Японія передала Україні медичні препарати вартістю 1 млн доларів
Японські неурядові організації Peace Winds Japan і Japan Platform передали медичні препарати вартістю 1 млн доларів у найбільш постраждалі від війни регіони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
Як повідомляє відомство, препарати були передані 29 українським лікарням. Благодійна організація "100% Життя" доправила ліки до медичних закладів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Київської областей та Києва.
"Неурядова організація Peace Winds Japan займається підтримкою людей, що перебувають у скрутному становищі в зоні бойових дій. Організація працює в 33 регіонах світу, які зіштовхнулися з воєнними діями та збройними конфліктами. Peace Winds Japan бере участь у наданні екстреної гуманітарної допомоги, реконструкції та розвитку по всьому світу", - йдеться у повідомленні.
Міністерство нагадує, що з початку повномасштабного вторгнення Росії українські лікарні вже отримали понад 1,1 млн одиниць препаратів, з-поміж яких понад 90 найменувань.
Восени РБК-Україна повідомляло, що іспанська неурядова громадська організація Help to Ukraine передала Україні 20 роботів для дистанційного обстеження пацієнтів Homedoctor.
Крім того, ми писали, чому обмеження поставок в Україну ліків, вироблених у Росії, не спричинить нестачі препаратів в аптеках.
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