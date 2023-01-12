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ЕС планирует уменьшить зависимость от Китая на фармрынке и наращивает производство собственных лекарств

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Евросоюз, Четверг 12 января 2023 15:54
ЕС планирует уменьшить зависимость от Китая на фармрынке и наращивает производство собственных лекарств Фото: ЕС планирует сократить зависимость от Китая на европейском фармацевтическом рынке (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Евросоюз намерен нарастить собственное производство дефицитных лекарств и медицинских товаров, чтобы снизить зависимость от поставок лекарственных препаратов из Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как отмечает издание, в странах Евросоюза выяснилось, что с ростом заболеваемости в условиях зимы практически повсеместно в Европе, а также в Британии обнаружилась нехватка основных лекарственных препаратов, в частности парацетамола, антибиотиков и средств для ингаляции.

"Дефицит лекарства, по данным Еврокомиссии - это не определенный временный сбой, а системная проблема с немалым количеством уязвимостей", - пишет издание.

Еврокомиссия, по словам FT, занимается вопросом создания запаса определенных лекарственных препаратов и гарантий поставки таких лекарств, чтобы предупредить проблему дефицита, который может возникнуть. По информации издания, под давлением европейских правительств Еврокомиссия пообещала вмешаться и разработать "системную политику по производству лекарств", которая обеспечит "стратегическую автономность" в вопросе наличия базовых препаратов.

Кроме того, ЕК планирует разработать законопроект, который обеспечит доступ к лекарствам всем нуждающимся в них пациентам и предотвращает нарушения поставок на фармацевтический рынок Европы.

При этом издание отмечает, что на фоне новой вспышки коронавируса в Китае Европа закупает антиковидный препарат Paxlovid американской корпорации Pfizer.

Недавно РБК-Украина сообщало, что японские неправительственные организации Peace Winds Japan и Japan Platform передали в наиболее пострадавшие от войны регионы Украины медицинские препараты стоимостью 1 млн долларов.

Осенью мы писали, что испанская неправительственная общественная организация Help to Ukraine передала Украине 20 роботов для дистанционного обследования пациентов Homedoctor.

Кроме того, добавим, почему ограничение поставок в Украину лекарств, произведенных в России, не повлечет за собой нехватку препаратов в аптеках.

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