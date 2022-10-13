ЄС планує збільшити військову допомогу Україні до понад 3 млрд євро, - Борель

Євросоюз вже наступного тижня має намір узгодити новий транш військової допомоги для України та збільшити підтримку до понад 3 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, яку наводить "Укрінформ".
"Я проінформую країни-члени НАТО, що ми маємо намір прийняти, сподіваюся, наступного понеділка в Люксембурзі новий транш нашої військової підтримки для українських Збройних сил. Ця сума досягне більше 3 млрд євро за рахунок ресурсів Європейського фонду світу. Я також проінформую їх про започаткування військової тренувальної місії для підтримки української армії", - заявив Боррель перед зустріччю міністрів оборони НАТО.
За його словами, Євросоюз на тлі провокацій з боку Росії залишається вірним своєму рішенню продовжувати надавати допомогу Україні стільки, скільки знадобиться, і в потрібних обсягах.
"Ми продовжуватимемо надавати військову підтримку з метою припинити будь-які російські атаки, будь-які дії щодо ескалації війни. Ми хочемо знайти дипломатичні рішення для цієї війни якнайшвидше, але ми відповідатимемо збільшенням військової допомоги для України, щоб запобігти будь-якій ескалації з боку Росії" , – зазначив чиновник.
Нагадаємо, раніше Боррель заявляв, що Євросоюз відповість у разі ядерного удару по Україні. При цьому сама відповідь "не буде ядерною, але її міць з військової точки зору буде великою".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.