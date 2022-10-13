RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС планирует увеличить военную помощь Украине до более 3 млрд евро, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз уже на следующей неделе намерен согласовать новый транш военной помощи для Украины и увеличить поддержку до более 3 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, которое приводит "Укринформ".

"Я проинформирую страны-члены НАТО, что мы намерены принять, надеюсь, в следующий понедельник в Люксембурге, новый транш нашей военной поддержки для украинских Вооруженных сил. Эта сумма достигнет более 3 млрд евро за счет ресурсов Европейского фонда мира. Я также проинформирую их об учреждении военной тренировочной миссии для поддержки украинской армии", - заявил Боррель перед встречей министров обороны НАТО.

По его словам, Евросоюз на фоне провокаций со стороны России остается верным своему решению продолжать оказывать помощь Украине столько, сколько понадобится, и в нужных объемах.

"Мы будем продолжать оказывать военную поддержку с целью прекратить любые российские атаки, любые действия по эскалации войны. Мы хотим найти дипломатические решения для этой войны как можно скорее, но мы будем отвечать увеличением военной помощи для Украины, чтобы предотвратить любую эскалацию со стороны России", - отметил чиновник.

Напомним, ранее Боррель заявлял, что Евросоюз ответит в случае ядерного удара по Украине. При этом сам ответ "не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жозеп БоррельЕвросоюзВоенная помощь