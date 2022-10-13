ЕС планирует увеличить военную помощь Украине до более 3 млрд евро, - Боррель

"Я проинформирую страны-члены НАТО, что мы намерены принять, надеюсь, в следующий понедельник в Люксембурге, новый транш нашей военной поддержки для украинских Вооруженных сил. Эта сумма достигнет более 3 млрд евро за счет ресурсов Европейского фонда мира. Я также проинформирую их об учреждении военной тренировочной миссии для поддержки украинской армии", - заявил Боррель перед встречей министров обороны НАТО.

По его словам, Евросоюз на фоне провокаций со стороны России остается верным своему решению продолжать оказывать помощь Украине столько, сколько понадобится, и в нужных объемах.

"Мы будем продолжать оказывать военную поддержку с целью прекратить любые российские атаки, любые действия по эскалации войны. Мы хотим найти дипломатические решения для этой войны как можно скорее, но мы будем отвечать увеличением военной помощи для Украины, чтобы предотвратить любую эскалацию со стороны России", - отметил чиновник.