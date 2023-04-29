ЄС планує збільшити свободу країн-членів у витратах на боєприпаси, - Bloomberg

Європейський союз розглядає можливість надання додаткового часу країнам-членам ЄС для збалансування своїх бюджетів, якщо вони інвестують у нарощування виробництва боєприпасів, що є пріоритетом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Чиновники в ЄС заявили, що військові витрати, зокрема на набої та снаряди, розглядатимуться як підтримка однієї з ключових стратегічних цілей блоку і збільшать час, відведений національним урядам на коригування державних рахунків, до семи років.
Ця ідея є частиною перегляду Пакту стабільності та зростання ЄС, правил, що контролюють державні витрати, і доповнить плани Єврокомісії зі зміцнення оборонної промисловості, які мають бути представлені наступного тижня.
Єврокомісія внесла законодавчі пропозиції щодо фіскальних правил, які дадуть державам-членам більше гнучкості в зниженні боргу і більше простору для інвестицій.
Представник Єврокомісії заявив, що для отримання додаткового часу реформи та інвестиційні пропозиції кожної держави-члена оцінюватимуть разом, і вони мають бути "досить докладними, орієнтованими на перспективу, обмеженими в часі та такими, що піддаються перевірці".
Пакети інвестицій і реформ "повинні сприяти зростанню, підтримувати фіскальну стійкість" і враховувати відповідні рекомендації, видані кожній державі-члену, додав прес-секретар.
Пропозиція ще має бути схвалена країнами-членами ЄС і Європейським парламентом.
Зазначимо, що за даними німецьких ЗМІ, Німеччина планує виготовити до 250 тисяч снарядів калібру 155 мм для України.
Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба розкритикував нездатність Євросоюзу реалізувати рішення щодо закупівлі боєприпасів для України . Він зазначив, що таке зволікання вимірюється людським життям.
Після цього міністр закликав голову дипломатії ЄС Жозепа Борреля посприяти завершенню обговорень у ЄС щодо другого траншу в 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України .
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .