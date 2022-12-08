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ЄС планує збільшити фонд поставок зброї Україні на 2 млрд євро

Фото: ЄС планує збільшити фонд поставок зброї до України (flickr.com.eu)
Автор: Тетяна Зарембо

Країни-члени Євросоюзу мають намір збільшити розмір свого фонду для фінансування поставок зброї щонайменше на 2 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як засвідчують джерела видання, це має статися вже наступного тижня. Європейський фонд миру, який наразі має межу близько 6 млрд євро, відшкодовує урядам військові поставки в Україну, але також використовується для підтримки інших країн.

"Більше половини фонду виділено на військову допомогу Україні, і країни-члени бачать потребу в подальшій підтримці", - заявляють у фонді.

На думку експертів Bloomberg, міністри закордонних справ ЄС можуть підписати збільшення на 2 млрд євро під час зустрічі в Брюсселі 12 грудня.

"Проте якщо до того часу обговорення питання не буде завершено, лідери ЄС можуть розглянути це питання пізніше. Головне - пропозиція потребує одностайного схвалення всіх держав-членів", - зауважує видання.

І додає, що, на думку аналітиків, фонд згодом можна буде поповнити ще більшою кількістю грошей.

Буквально вчора, 7 грудня, РБК-Україна повідомляло, що після рішення ЄС про нову велику фінансову допомогу Європа вперше випередила США за обсягом загальної допомоги, виділеної Україні.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло також про те, що Україна отримає грант обсягом 200 млн євро від Німеччини. Ці гроші використають для покриття витрат з виплати допомоги на проживання переселенців.

Крім того, раніше ми писали, що Німеччина надала новий пакет допомоги для Збройних сил України. До нього увійшли сім зенітних установок Gepard.

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