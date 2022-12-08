ЕС планирует увеличить фонд поставок оружия Украине на 2 млрд евро

Как свидетельствуют источники издания, это должно произойти на следующей неделе. Европейский фонд мира, который сейчас имеет около 6 млрд евро, возмещает правительствам военные поставки в Украину, но также используется для поддержки других стран.

"Более половины фонда выделено на военную помощь Украине, и страны-члены видят необходимость в дальнейшей поддержке", - заявляют в фонде.

По мнению экспертов Bloomberg, министры иностранных дел ЕС могут подписать увеличение на 2 млрд евро во время встречи в Брюсселе 12 декабря.

"Однако если к тому времени обсуждение вопроса не будет завершено, лидеры ЕС могут рассмотреть этот вопрос позже. Главное - предложение требует единодушного одобрения всех государств-членов", - отмечает издание.

И добавляет, что, по мнению аналитиков, фонд впоследствии можно будет пополнить еще большим количеством денег.