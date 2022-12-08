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ЕС планирует увеличить фонд поставок оружия Украине на 2 млрд евро

Фото: ЕС планирует увеличить фонд поставок оружия в Украину (flickr.com.eu)
Автор: Татьяна Зарембо

Страны-члены Евросоюза намерены увеличить размер своего фонда для финансирования поставок оружия не менее чем на 2 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как свидетельствуют источники издания, это должно произойти на следующей неделе. Европейский фонд мира, который сейчас имеет около 6 млрд евро, возмещает правительствам военные поставки в Украину, но также используется для поддержки других стран.

"Более половины фонда выделено на военную помощь Украине, и страны-члены видят необходимость в дальнейшей поддержке", - заявляют в фонде.

По мнению экспертов Bloomberg, министры иностранных дел ЕС могут подписать увеличение на 2 млрд евро во время встречи в Брюсселе 12 декабря.

"Однако если к тому времени обсуждение вопроса не будет завершено, лидеры ЕС могут рассмотреть этот вопрос позже. Главное - предложение требует единодушного одобрения всех государств-членов", - отмечает издание.

И добавляет, что, по мнению аналитиков, фонд впоследствии можно будет пополнить еще большим количеством денег.

Буквально вчера, 7 декабря, РБК-Украина сообщало, что после решения ЕС о новой финансовой помощи Европа впервые опередила США по объему общей помощи, выделенной Украине.

Напомним, РБК-Украина сообщало также о том, что Украина получит грант в объеме 200 млн евро от Германии. Эти деньги используют для покрытия расходов по выплате пособия на проживание переселенцев.

Кроме того, мы писали, что Германия предоставила новый пакет помощи для Вооруженных сил Украины. В него вошли семь зенитных установок Gepard.

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Евросоюз