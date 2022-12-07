ЄС планує ввести санкції проти родини Кадирова, - Bild

Європейський союз має намір запровадити санкції проти російських чиновників та політиків. До переліку також хочуть додати членів родини так званого "голови" Чечні Рамзана Кадирова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bild .

Видання зазначає, що рішення про введення санкцій ухвалять сьогодні у Брюсселі. Повідомляється, що Євросоюз вніс до переліку обмежень двох дочок і двоюрідного брата Кадирова.

Так, Bild пише, що Кадиров призначив свою старшу дочку 23-річну Айшат так званим "міністром культури" в Чечні. До того ж, крім пропагандистської роботи на батька, Айшат також володіє модним брендом "Firdaws".

Зазначається, що загалом у списку буде 136 осіб, включно з 20 депутатами Державної думи Росії, 22 членами Ради Федерації РФ і трьома віцепрем'єрами.

Санкції також торкнуться десяти російських суддів і семи чиновників і російських губернаторів, що причетні до депортації дітей. У списку також значиться 31 офіцер, відповідальний за ракетні обстріли по українських об'єктах та інфраструктурі.

Нагадаємо, розвідка повідомляла, що Кадиров посилює владу чеченців на тимчасово окупованому Донбасі.

Окрім того, Financial Times розкрило подробиці дев'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії.

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