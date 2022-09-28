ЄС планує ввести санкції проти ідеолога "руского міра" Дугіна та співака Расторгуєва

У ЄС розглядають можливість додати 30 фізичних осіб до нового санкційного списку проти РФ. Серед них є російський співак Микола Расторгуєв та ідеолога "руского міра" Олександр Дугін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Євросоюз планує запровадити санкції проти Дугіна, Расторгуєва та Лушнікова", - йдеться в повідомленні.
Також виданню стало відомо, що санкції можуть торкнутися майже 30 осіб та восьми компаній.
Олександр Дугін - російський філософ і публіцист фашистського напрямку, вважається ідеологом "руского міра". Наче має значний вплив на президента РФ Володимира Путіна.
США внесли його до санкційного списку осіб, які винні в агресії Росії проти України. Занесений він і до переліку тих, хто створює загрозу нацбезпеці України та до бази "Миротворець".
Микола Расторгуєв - російський естрадний співак, соліст гурту "Любэ".
11 березня 2014 року підтримавши Російську агресію в Криму, підписавши колективне звернення до російської громади "Діячі культури Росії - на підтримку позиції Президента по Україні та Криму". 18 березня 2022 року виступив на концерті присвячений восьмій річниці анексії Криму.
Алан Лушніков - президент концерну "Калашніков". Раніше був заступником міністра транспорту РФ.
Концер "Калашніков" - багатопрофільний холдинг з виробництва продукції цивільного та військового призначення, підприємство в складі стрілецького сектора ОПК Росії, виробник бойової автоматичної та снайперської зброї, керованих артилерійських снарядів, а також високоточної зброї. Сегмент цивільної продукції включає мисливські рушниці, спортивні гвинтівки, верстати та інструменти.
Сам концерн у липні 2014 був включений в список санкцій США і Канади.
Нагадаємо, що ЄС застосує "кримські санкції" до всіх непідконтрольних Україні територій.
Також, у ЄС можуть ввести санкції проти російської металопродукції.
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