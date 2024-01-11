ЄС планує відправити військові кораблі до Червоного моря для боротьби з атаками хуситів, - Politico

Згідно з документом Європейської служби зовнішніх дій, блок має створити "нову операцію ЄС", яка "діятиме в ширшій зоні операцій, від Червоного моря до Перської затоки". Операція може бути розпочата вже наприкінці лютого.

Хуситів, заявляють, що атакували судна в Червоному морі - одній із найжвавіших водних артерій світу - на знак підтримки палестинців, які зазнають ізраїльських бомбардувань у Секторі Газа.

ЄС наслідує приклад США та їхніх союзників, коли йдеться про захист суден у Червоному морі.

ЄС спочатку розглядав можливість використання своєї антипіратської місії "Аталанта", яка діє в Індійському океані, але Іспанія виступила проти цієї ідеї, заявивши, що вона відкрита для нової місії.

У реченні йдеться про те, що "точний розмір і склад операції залежатиме від подальшого оперативного планування", але до неї входять "щонайменше три протиповітряні есмінці або фрегати з багатоцільовими можливостями на термін не менше ніж один рік".

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

У листопаді розпочалися атаки єменських хуситів на цивільні судна у Червоному морі. Як повідомлялося, 16 грудня британський есмінець збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торговельний корабель.

19 грудня Пентагон оголосив про початок спецоперації "Вартове процвітання" (Operation Prosperity Guardian), щоб захистити суд від хуситів. До коаліції приєдналося понад 20 країн.

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