RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС планирует отправить военные корабли в Красное море для борьбы с атаками хуситов, - Politico

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз планирует направить по меньшей мере три военных корабля для охраны судов в Красном море, подвергающихся нападениям повстанцев-хуситов из Йемена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Согласно документу Европейской службы внешних действий, блок должен создать "новую операцию ЕС", которая будет "действовать в более широкой зоне операций, от Красного моря до Персидского залива". Операция может быть начата уже в конце февраля.

Хуситв, заявляют, что атаковали суда в Красном море - одной из самых оживленных водных артерий мира - в знак поддержки палестинцев, подвергающихся израильским бомбардировкам в Секторе Газа. 

ЕС следует примеру США и их союзников, когда речь заходит о защите судов в Красном море.

ЕС изначально рассматривал возможность использования своей антипиратской миссии "Аталанта", которая действует в Индийском океане, но Испания выступила против этой идеи, заявив, что она открыта для новой миссии.

В предложении говорится, что "точный размер и состав операции будет зависеть от дальнейшего оперативного планирования", но в него входят "как минимум три противовоздушных эсминца или фрегата с многоцелевыми возможностями на срок не менее одного года".

Атаки хуситов на корабле в Красном море

В ноябре начались атаки йеменских хуситов на гражданские суда в Красном море. Как сообщалось, 16 декабря британский эсминец сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговый корабль.

19 декабря Пентагон объявил о начале спецоперации "Сторожево процветание" (Operation Prosperity Guardian), чтобы защитить суда от хуситов. К коалиции присоединилось более 20 стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзЙемен