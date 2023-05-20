ЄС планує розробити для України багаторічний макрофінансовий пакет, - Мішель

За його словами, голова Ради ЄС Шарль Мішель під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Хіросімі заявив, що Євросоюз розробляє новий пакет фінансової допомоги після 2023 року.

"Президент Мішель підкреслив, що рішуче підтримує підготовку нового багаторічного макрофінансового економічного пакета для України після 2023 року", - заявив Лейтц.

За його словами, цей пакет відобразить довгострокові зобов'язання ЄС щодо допомоги Україні. Водночас, заявив Лейтц, військова допомога буде збільшена, включно з доставкою боєприпасів і створенням коаліції з постачання бойових літаків.

Він зазначив, що Мішель під час зустрічі із Зеленським підтвердив повну підтримку ініціатив у рамках мирного плану України, і намір повною мірою координувати наступні кроки в їхній реалізації з країнами-членами ЄС.

Водночас ЄС працюватиме разом із партнерами по G7, щоб вразити кожну з основ російської економіки та забезпечити провал путінської "машини війни".

Зеленський у Японії

Сьогодні у Хіросімі проходить саміт лідерів "Великої сімки" (G7). Зеленський також бере участь у зустрічі лідерів держав. Серед іншого він уже встиг зустрітися з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком.

Крім цього, Зеленський вперше з початку війни провів переговори з прем'єром Індії. Серед іншого вони обговорили гуманітарні питання.

Також у кулуарах Зеленський поспілкувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, обговоривши реалізацію української формули світу.

Також завтра на полях саміту очікується зустріч Зеленського із президентом США Джо Байденом.

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