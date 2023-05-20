ЕС планирует разработать для Украины многолетний макрофинансовый пакет, - Мишель

По его словам, глава Совета ЕС Шарль Мишель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хиросиме заявил, что Евросоюз разрабатывает новый пакет финансовой помощи после 2023 года.

"Президент Мишель подчеркнул, что решительно поддерживает подготовку нового многолетнего макрофинансового экономического пакета для Украины после 2023 года", - заявил Лейтц.

По его словам, этот пакет отразит долгосрочные обязательства ЕС по помощи Украине. В то же время, заявил Лейтц, военная помощь будет увеличена, включая доставку боеприпасов и создание коалиции по поставкам боевых самолетов.

Он отметил, что Мишель во время встречи с Зеленским подтвердил полную поддержку инициатив в рамках мирного плана Украины, и намерение в полной мере координировать следующие шаги в их реализации со странами-членами ЕС.

В то же время ЕС будет работать вместе с партнерами по G7, чтобы поразить каждую из основ российской экономики и обеспечить провал путинской "машины войны".

Зеленский в Японии

Сегодня в Хиросиме проходит саммит лидеров "Большой семерки" (G7). Зеленский также принимает участие во встрече лидеров государств. Среди прочего, он уже успел встретиться с премьер-министром Британии Риши Сунаком.

Помимо этого Зеленский впервые с начала войны провел переговоры с премьером Индии. Среди прочего, они обсудили гуманитарные вопросы.

Также в кулуарах Зеленский пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцем, обсудив реализацию украинской формулы мира.

Также завтра на полях саммита ожидается встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом.

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