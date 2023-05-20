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ЄС планує розробити для України багаторічний макрофінансовий пакет, - Мішель

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Субота 20 травня 2023 20:55
ЄС планує розробити для України багаторічний макрофінансовий пакет, - Мішель Фото: голова Ради ЄС Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз планує розробити для України новий багаторічний макрофінансовий пакет. Робота над ним може початися після 2023 року.

Про це заявив представник голови Європейської ради Баренд Лейтц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, голова Ради ЄС Шарль Мішель під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Хіросімі заявив, що Євросоюз розробляє новий пакет фінансової допомоги після 2023 року.

"Президент Мішель підкреслив, що рішуче підтримує підготовку нового багаторічного макрофінансового економічного пакета для України після 2023 року", - заявив Лейтц.

За його словами, цей пакет відобразить довгострокові зобов'язання ЄС щодо допомоги Україні. Водночас, заявив Лейтц, військова допомога буде збільшена, включно з доставкою боєприпасів і створенням коаліції з постачання бойових літаків.

Він зазначив, що Мішель під час зустрічі із Зеленським підтвердив повну підтримку ініціатив у рамках мирного плану України, і намір повною мірою координувати наступні кроки в їхній реалізації з країнами-членами ЄС.

Водночас ЄС працюватиме разом із партнерами по G7, щоб вразити кожну з основ російської економіки та забезпечити провал путінської "машини війни".

Зеленський у Японії

Сьогодні у Хіросімі проходить саміт лідерів "Великої сімки" (G7). Зеленський також бере участь у зустрічі лідерів держав. Серед іншого він уже встиг зустрітися з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком.

Крім цього, Зеленський вперше з початку війни провів переговори з прем'єром Індії. Серед іншого вони обговорили гуманітарні питання.

Також у кулуарах Зеленський поспілкувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, обговоривши реалізацію української формули світу.

Також завтра на полях саміту очікується зустріч Зеленського із президентом США Джо Байденом.

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