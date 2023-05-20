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ЕС планирует разработать для Украины многолетний макрофинансовый пакет, - Мишель

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Суббота 20 мая 2023 20:55
ЕС планирует разработать для Украины многолетний макрофинансовый пакет, - Мишель Фото: глава Совета ЕС Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз планирует разработать для Украины новый многолетний макрофинансовый пакет. Работа над ним может начаться после 2023 года.

Об этом заявил представитель главы Европейского совета Баренд Лейтц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, глава Совета ЕС Шарль Мишель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хиросиме заявил, что Евросоюз разрабатывает новый пакет финансовой помощи после 2023 года.

"Президент Мишель подчеркнул, что решительно поддерживает подготовку нового многолетнего макрофинансового экономического пакета для Украины после 2023 года", - заявил Лейтц.

По его словам, этот пакет отразит долгосрочные обязательства ЕС по помощи Украине. В то же время, заявил Лейтц, военная помощь будет увеличена, включая доставку боеприпасов и создание коалиции по поставкам боевых самолетов.

Он отметил, что Мишель во время встречи с Зеленским подтвердил полную поддержку инициатив в рамках мирного плана Украины, и намерение в полной мере координировать следующие шаги в их реализации со странами-членами ЕС.

В то же время ЕС будет работать вместе с партнерами по G7, чтобы поразить каждую из основ российской экономики и обеспечить провал путинской "машины войны".

Зеленский в Японии

Сегодня в Хиросиме проходит саммит лидеров "Большой семерки" (G7). Зеленский также принимает участие во встрече лидеров государств. Среди прочего, он уже успел встретиться с премьер-министром Британии Риши Сунаком.

Помимо этого Зеленский впервые с начала войны провел переговоры с премьером Индии. Среди прочего, они обсудили гуманитарные вопросы.

Также в кулуарах Зеленский пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцем, обсудив реализацию украинской формулы мира.

Также завтра на полях саммита ожидается встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом.

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